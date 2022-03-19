Сб, 19.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Стас Пьеха объяснил, почему покинул соцсети

Limon.ee
Стас Пьеха объяснил, почему покинул соцсети
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Стас Пьеха.
Стас Пьеха. Фото: Скриншот с Instagram

Музыкант Стас Пьеха признался, что на время покинул соцсети. По словам музыканта, у него появилось желание писать и читать, пишет teleprogramma.ru.

«Недавно три дня на автомате у меня было стрессовое расстройство. Открывал, все зависало. Выдыхал, слава богу. Мне предлагали переходить в другие соцсети. А я понял какой кайф ничего не показывать. Появилось желание читать, писать, звонить и общаться. Я эти дни общаюсь с людьми. Понял, что воровал у себя ценное время», - говорит Стас.

Как отметил Стас Пьеха, сейчас он временно вышел из всех соцсетей. «Мы аналоговые ребята. Мы умеем все делать. Я вернулся недавно из тура из Сибири», — заявил Стас Пьеха.

Напомним, что недавно в России перестала работать одна из самых популярных соцсетей. Сегодня российские звезды активно продвигают свои аккаунты в «Телеграм».

Ключевые слова
Наверх