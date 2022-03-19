Стас Пьеха объяснил, почему покинул соцсети

«Недавно три дня на автомате у меня было стрессовое расстройство. Открывал, все зависало. Выдыхал, слава богу. Мне предлагали переходить в другие соцсети. А я понял какой кайф ничего не показывать. Появилось желание читать, писать, звонить и общаться. Я эти дни общаюсь с людьми. Понял, что воровал у себя ценное время», - говорит Стас.