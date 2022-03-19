Музыкант Стас Пьеха признался, что на время покинул соцсети. По словам музыканта, у него появилось желание писать и читать, пишет teleprogramma.ru.
Стас Пьеха объяснил, почему покинул соцсети
Стас Пьеха объяснил, почему покинул соцсети
«Недавно три дня на автомате у меня было стрессовое расстройство. Открывал, все зависало. Выдыхал, слава богу. Мне предлагали переходить в другие соцсети. А я понял какой кайф ничего не показывать. Появилось желание читать, писать, звонить и общаться. Я эти дни общаюсь с людьми. Понял, что воровал у себя ценное время», - говорит Стас.
Как отметил Стас Пьеха, сейчас он временно вышел из всех соцсетей. «Мы аналоговые ребята. Мы умеем все делать. Я вернулся недавно из тура из Сибири», — заявил Стас Пьеха.
Напомним, что недавно в России перестала работать одна из самых популярных соцсетей. Сегодня российские звезды активно продвигают свои аккаунты в «Телеграм».
Ключевые слова