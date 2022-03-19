Андрей Малахов вернулся на экраны с популярным шоу

Отметим, что всего вышло шесть выпусков шоу. С началом спецоперации России в Донбассе съемки были приостановлены на стадии четвертьфинала. Уже 20 марта проект покажут в записи. Причем сразу финал. Ранее в отличии он многих развлекательных проектов он выходил в прямом эфире.