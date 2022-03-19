Телеведущий Андрей Малахов после почти месячного отсутствия возвращается на экраны. Он появится в финале проекта «Танцы со звездами».
Андрей Малахов вернулся на экраны с популярным шоу
Андрей Малахов вернулся на экраны с популярным шоу
Отметим, что всего вышло шесть выпусков шоу. С началом спецоперации России в Донбассе съемки были приостановлены на стадии четвертьфинала. Уже 20 марта проект покажут в записи. Причем сразу финал. Ранее в отличии он многих развлекательных проектов он выходил в прямом эфире.
Напомним, что в шоу «Танцы со звездами» участвует много известных личностей. Среди них Мария Миронова, Марина Зудина, Владимир Маркони, Александра Ребенок, Дмитрий Харатьян, Анатолий Белый и Александра Ревенко, сообщает teleprogramma.ru.
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