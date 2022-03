В России запрещают артистов, не поддерживающих войну с Украиной

RAW (RUSSIANS AGAINST WAR) в Лондоне в O2 Shepherd’s Bush Empire, 24 марта 2022



Билеты на сайте https://t.co/tnSEuzoZ3a и https://t.co/emxAeiGP3Z



*



RAW in London at O2 Shepherd's Bush Empire, March 24th



Tickets at https://t.co/tnSEuzoZ3a и https://t.co/emxAeiGP3Z #raw pic.twitter.com/JtX2OgZ0rK