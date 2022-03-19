В России запрещают артистов, не поддерживающих войну с Украиной

На двадцатый день войны в Украине на другом берегу Черного моря со сцены стамбульского клуба рэпер Оксимирон обратился к нескольким сотням россиян и украинцев, которые пришли на его первый с 2017 года концерт: "Здесь ставили определенный трек-лист, пока люди заходили. Я не знаю, поняли ли вы, по какому принципу я отобрал эти треки. На всякий случай сообщу, что это были артисты, которые нежелательны в России после высказываний о "спецоперации", а на самом деле о войне, которая прямо сейчас идет", - говорил музыкант со сцены стамбульского клуба.

На своем благотворительном концерте "Russians Against War" Оксимирон собрал больше 30 тысяч долларов, которые должны помочь украинским беженцам. Шесть долгожданных концертов в России, билеты на которые раскупили полностью, рэпер перенес на неопределенный срок, сказав в "Инстаграме", что "не может развлекать, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди".

Неизвестно, смог бы рэпер провести свои концерты в России, если бы не перенес их самостоятельно. На днях СМИ выложили список запрещенных музыкантов, которые высказывались против войны в Украине, к нему прикладывается письменное обязательство для артистов не высказываться о "проведении Вооруженными силами РФ специальной операции на Украине". Подтвердить официальное происхождение этого документа не представляется возможным.

Оксимирон занимает в этом списке 22 место, на первом месте музыкант Noize MC, которого российские власти запрещают уже восемь лет с 2014 года.

"ФСБ, МВД и администрация области задались целью отменить наш концерт сегодня у вас в городе [Оренбурге]. По этому поводу все эти структуры стали угрожать площадке, где изначально должен был проходить наш концерт", - объяснял своим подписчикам Noize MC в "Инстаграме" год назад.

Запрещенные списки

Елена Савельева, промоутер, исполнительный директор музыкального менеджмента We are Communa (Noize MC, Zoloto, Найк Борзов) рассказывает, что сталкивалась с такими списками довольно часто, впервые они появились около двух лет назад: "На них никогда не указаны структуры, их формирующие, нет номера постановления, фамилий, телефонов, имейлов, печатей, не указано даже, кому этот список адресован. Похоже на фейк - просто распечатанный листок с именами музыкантов, писателей, комиков".

По словам Савельевой, обычно давлением на клубных промоутеров занимаются бывшие или действующие силовики из региональных отделов внутренней политики при администрациях регионов. Человек из администрации приходит на концертную площадку и запугивает закрытием для проверки или штрафами.