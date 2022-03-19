Сб, 19.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Дмитрий Шепелев прокомментировал слухи об отъезде из России

Limon.ee
Дмитрий Шепелев прокомментировал слухи об отъезде из России
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев Фото: Скриншот с сайта youtube.com

В связи с событиями на Украине многие российские звезды уехали в другие страны до стабилизации ситуации. За это на них выливается много негатива со стороны поклонников. Дмитрий Шепелев рассказал, собирается ли уезжать.

39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев не собирается оставлять работу, а, значит, и место проживания. В социальной сети он поделился своим мнением на этот счет: «Очень много вопросов о том, уехали мы или остались. У меня короткий ответ. Для меня домом всегда было то место, где была моя работа. Я так устроен. Сейчас к этому добавилось еще одно — дом там, где семья. Мое дело и моя семья здесь. Значит и я здесь».

Предварительно Шепелев закрыл комментарии, чтобы на него не была произведена атака хейтеров.

Напомним, ведущий шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой, которая недавно родила ему сына Тихона. Также у пары есть еще двое детей — сын Шепелева Платон от Жанны Фриске и дочь Тулуповой — Лада. Мужчина не часто делится снимками детей, однако заявлял, что дети между собой ладят и им легко в компании друг с другом.

Дмитрий Шепелев не разрешает старшему сыну общаться с родителями Жанны Фриске. Он полностью оградил ребенка от общения с бабушкой и дедушкой. С момента смерти певицы Дмитрий судится с ее родителями. Причина их конфликта заключается в деньгах, которые, якобы, возлюбленный Фриске незаконно оставил себе. Как утверждает Владимир Фриске — Шепелев готов на подлость ради своей выгоды.

Ключевые слова
Наверх