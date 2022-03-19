Дмитрий Шепелев прокомментировал слухи об отъезде из России

39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев не собирается оставлять работу, а, значит, и место проживания. В социальной сети он поделился своим мнением на этот счет: «Очень много вопросов о том, уехали мы или остались. У меня короткий ответ. Для меня домом всегда было то место, где была моя работа. Я так устроен. Сейчас к этому добавилось еще одно — дом там, где семья. Мое дело и моя семья здесь. Значит и я здесь».

Предварительно Шепелев закрыл комментарии, чтобы на него не была произведена атака хейтеров.

Напомним, ведущий шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой, которая недавно родила ему сына Тихона. Также у пары есть еще двое детей — сын Шепелева Платон от Жанны Фриске и дочь Тулуповой — Лада. Мужчина не часто делится снимками детей, однако заявлял, что дети между собой ладят и им легко в компании друг с другом.