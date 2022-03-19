Виктория Боня воссоединилась с сыном миллионера Алексом Смерфитом

Виктория и Алекс привели дочку в один из ресторанов Монако, где они оба живут уже много лет. По словам Бони, праздник получился милым и семейным. Более пышное торжество для друзей Анджелины Виктория собирается устроить на следующей неделе.

- Сегодня у нас был маленький семейный обед, а на следующей неделе Энджи будет делать пижамную вечеринку для друзей, – рассказала Боня в соцсетях.

Телеведущая поделилась видеороликом, в котором она показала трогательный момент поздравления дочери. Сотрудники ресторана спели Анджелине праздничную песню и вручили торт, украшенный бенгальскими огнями.

- Сегодня день рождения Анджелины, первая круглая дата. Эти десять лет пролетели так быстро, что я не успела даже опомниться. Доченька, поздравляю! Ты - самое главное событие в моей жизни, и горжусь тем, что я твоя мама. Твое доброе сердечко всегда меня радует и восхищает! Дай Боже, чтобы ты всегда была счастлива, любима и здорова. Люблю, - пожелала Виктория дочке.

«Какой Алекс красивый!», «Хоть бы вы помирились с Алексом», «Так приятно, когда вы вместе», «Было бы здорово, если бы вы сошлись», – написали поклонники в комментариях.

Недавно Виктория сообщила, что расторгла помолвку с женихом-иностранцем. То, что между ней и ее женихом не все ладно, подписчики заподозрили, когда Виктория спросила у них: а не воссоединиться ли ей снова с Алексом Смерфитом? Модель опубликовала видеоролик, в котором подруга уговаривает ее снова сойтись с бывшим мужем. Подружки сидели за столиком кафе в Монте-Карло и весело болтали.

Ее подруга уверена, что Виктория и Алекс — «самая красивая пара на Лазурном берегу». По словам Эллины, Алекс изменился и повзрослел, он постоянно заботится о Виктории, даже подарил ей машину. К тому же у них уже есть общий ребенок, осталось лишь родить второго, и все будет прекрасно.

С Алексом Виктория прожила семь лет, причем их совместная жизнь начиналась в России. Но официально свои отношения они так и не оформили. Боня и Смерфит разошлись в 2017 году. Позже Виктория переехала в Монако, чтобы Анджелина могла постоянно видеться с отцом.