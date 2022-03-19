Звезда «Эйфории» сыграет вместе с Дакотой Джонсон в новой истории по Человека-паука

Главную роль в киноленте исполнит Дакота Джонсон. А компанию ей составит звезда сериала HBO «Эйфория».

Дакота Джонсон Фото: Jack Plunkett

К слову, Джонсон может сыграть роль пожилой женщины, которая способна на телепатию и видеть будущее. Однако в комиксах о приключениях Человека-паука есть и другая героиня – Джулия Карпентер, которая тоже связана с главным героем Marvel. Раньше этот персонаж был Женщиной-пауком. Об этом сообщает Deadline.

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