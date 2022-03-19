Сны снятся абсолютно всем людям, как зрячим, так и тем, кто лишен возможности видеть. Слепые люди воспринимают этот мир при помощи слуха, обоняния и осязания. А вот визуализация у незрячих людей отсутствует, пишет Пятый канал.
Что снится незрячим с рождения и ослепшим людям?
Сновидения незрячих людей состоят из тех ощущений, которые они получают при помощи других органов чувств. Так, слепому человеку может присниться прогулка по пляжу. При этом он не увидит картинку, а только будет слышать шум прибоя и ощущать соленый запах моря.
Сны у незрячих от рождения людей и тех, кто стал слепым с годами — отличаются. Те, кто лишился возможности видеть с годами, все-таки будут наблюдать визуальные образы во время сна. Правда такая функция сохранится лишь в первое время после потери зрения. Ученые объясняют это тем, что мозг человека помнит все, что было до потери этой жизненной функции.
Спустя время ослепший человек перестает видеть такие сновидения. Мозг начинает выдавать только те образы, которые он получает при помощи других органов чувств. Но обычно этот период занимает более пяти лет. Некоторые же люди, лишившиеся зрения, не теряют возможности видеть сны. Тем не менее с годами их видения становятся менее яркими.