Что снится незрячим с рождения и ослепшим людям?

Сновидения незрячих людей состоят из тех ощущений, которые они получают при помощи других органов чувств. Так, слепому человеку может присниться прогулка по пляжу. При этом он не увидит картинку, а только будет слышать шум прибоя и ощущать соленый запах моря.

Сны у незрячих от рождения людей и тех, кто стал слепым с годами — отличаются. Те, кто лишился возможности видеть с годами, все-таки будут наблюдать визуальные образы во время сна. Правда такая функция сохранится лишь в первое время после потери зрения. Ученые объясняют это тем, что мозг человека помнит все, что было до потери этой жизненной функции.