Звезды «Орла и Решки» Алина Астровская и Антон Лаврентьев стали родителями

Имя мальчика пара пока не называет. «Жизнь. 02:21 ночи, 18.03.2022 появился на свет наш сын! 3556, 52 см. Я люблю тебя, Антон Лаврентьев», — написала Алина. 32-летняя звезда также добавила: «Обязательно поделюсь с вами своей историей! Знаю, что многим девочкам она будет полезна! Посылаю каждому свое тепло! Мне кажется, я сейчас могу обогреть всю планету!».

Ранее телеведущая рассказывала о том как протекает ее беременность.

«Не помню себя более спокойной, чем сейчас! Первые три теста были отрицательными и я подумала, что это просто задержка. Токсикоза не было, но из необычного, я очень хотела гречку! Мне всегда казалось, что я буду супер эмоциональной, но за 8 месяцев плакала два раза и то, все заканчивалось смехом», — поделилась Астровская.

Поклонники поспешили поздравить новоиспеченных родителей: «Счастье. Чистейшее!»; «Алиночка! С рождением! Будьте здоровы»; «Ура! растите здоровые и счастливые».

Напомним, в 2019 году стало известно, что Антон и Алина встречаются. В феврале прошлого года влюбленные сыграли свадьбу. О том, что они ждут ребенка, супруги сообщили в ноябре 2021 года.