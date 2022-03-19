Кадри Симсон нашла в Рийгикогу «пропавшего» родственника: впредь постараемся быть сговорчивее

Кадри Симсон, комиссар по энергетике в Европейской комиссии, искала своих «пропавших» родственников в рамках программы Sinu uus sugulane.

Большим сюрпризом оказалось, что Юрген Лиги, член Рийгикогу от Партии реформ, и Кадри Симсон, член Центристской партии, являются двоюродными братом и сестрой в шестом поколении. Родство политиков пересекается в Мухумаа.

«Вот это да! Я этого не знал», — признался Лиги. «Ужасно! Не знаю, как я теперь буду поступать с этим знанием».

Кадри Симсон была так же удивлена. «Неожиданная радость!» — сказала она, обнимая нового родственника.

На вопрос, есть ли у них похожие черты характера, Лиги ответил, что, к счастью, нет. Однако он резко добавил: «Но что-то все-таки есть!»

Однако, по словам Самсон, у них похожее чувство юмора. «Мы терпим друг друга», — объяснил Лиги, добавив, что у них даже есть общие красивые фотографии.

В программе Foorum политики вступили в горячие споры. «Мы постараемся быть более сговорчивыми», — сказал Лиги.