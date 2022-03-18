«В скором времени»: Глюкоза призналась, что готовится стать мамой в третий раз

«Детей очень хочу. И думаю, в скором времени», — не скрыла звезда.

К слову, младшую дочь Наталья Ионова (настоящее имя знаменитости) родила почти 11 лет назад, за такой период вполне можно загореться желанием вновь стать мамой и полностью восстановиться.