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«В скором времени»: Глюкоза призналась, что готовится стать мамой в третий раз

Limon.ee
«В скором времени»: Глюкоза призналась, что готовится стать мамой в третий раз
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Глюкоза
Глюкоза Фото: Instagram

Певица Глюкоза (Глюк’oZa) призналась в личном блоге, что готова родить в третий раз. В свои 35 лет она уже дважды является мамой, подарив своему мужу, бизнесмену Александру Чистякову, дочерей Лидию и Веру, пишет Телепрограмма.

«Детей очень хочу. И думаю, в скором времени», — не скрыла звезда.

К слову, младшую дочь Наталья Ионова (настоящее имя знаменитости) родила почти 11 лет назад, за такой период вполне можно загореться желанием вновь стать мамой и полностью восстановиться.

С Чистяковым Глюкоза состоит в законном браке с 2006 года, в прошлом году они с размахом отметили 15 лет со дня свадьбы.

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