На смену Макдональдсу на российский рынок готовы прийти другие зарубежные бренды. В частности, своими бургерами и наггетсами россиян планирует накормить одна из крупных турецких сетей. О наличии такой заинтересованности рассказали в Союзе торговых центров, пишет Пятый канал.
Турецкая сеть заявила о желании заменить Макдональдс на рынке в России
Турецкая сеть заявила о желании заменить Макдональдс на рынке в России
Если стороны договорятся, то на фудкортах уже в ближайшие месяцы появятся десятки точек. В планах у иностранной компании и продажа франшизы. В фокусе внимания прежде всего города-миллионники. Одно из главных преимуществ сети — работа с турецким оборудованием, которое не зависит от санкций и существенно не подскочило в цене.
Предприятие может получить и господдержку. Речь идет об установлении льготных таможенных платежей и кредитов.
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