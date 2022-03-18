Турецкая сеть заявила о желании заменить Макдональдс на рынке в России

Если стороны договорятся, то на фудкортах уже в ближайшие месяцы появятся десятки точек. В планах у иностранной компании и продажа франшизы. В фокусе внимания прежде всего города-миллионники. Одно из главных преимуществ сети — работа с турецким оборудованием, которое не зависит от санкций и существенно не подскочило в цене.