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Стало известно сколько стоит элитная недвижимость Софии Ротару

Limon.ee
Стало известно сколько стоит элитная недвижимость Софии Ротару
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София Ротару
София Ротару Фото: Shutterstock

Украинская певица София Ротару владеет элитной недвижимостью в Москве, Киеве и Ялте. Стоимость жилья оценивается в три миллиарда рублей, сообщает womanhit.ru.

Знаменитости принадлежит четырехкомнатная квартира в центре Киева, рядом с Софийским собором. Внутри сделан дизайнерский ремонт — большая гардеробная, просторная гостиная с круглым диваном, люстра с кристаллами элитного бренда.

В прошлом году апартаменты оценивались в 400—500 тысяч долларов. В последнее время в квартире жил внук певицы Анатолий Евдокименко.

София вместе с сыном Русланом и невесткой живет в элитном поселке рядом с Киевом. На участке в 20 соток расположен трехэтажный дом площадью 120 квадратных метров. На территории есть мангал, теннисный корт, беседка для отдыха, гостевой дом. Участок находится под охраной, вокруг него высокий бетонный забор, ров, а также расставлены камеры видеонаблюдения.

Также у Ротару есть апартаменты в Москве, которые она приобрела после смерти супруга. В них артистка останавливалась во время концертов в столице.

Знаменитость владеет недвижимостью и в Ялте — домом и бутик-отелем. Ранее Софии принадлежала квартира площадью 178 квадратных метров, но она избавилась от нее. А покупателя для гостиницы до сих пор не нашли.

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