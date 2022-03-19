Чай полезен для работы мозга

Оказалось, что люди, которые пили зеленый чай, улун или черный чай минимум четыре раза в неделю, в течение примерно 25-летнего периода, имеют лучшую когнитивную функцию, т.е. быстрее соображают, пишет gastronom.ru .

Но чай оказывает положительное влияние не только на мозг: по данным Harvard Health, зеленый чай содержит высокие уровни химических веществ, известных как полифенолы; черный и красный чай также содержат полифенолы, но в меньшем количестве. Полифенолы являются антиоксидантами, которые нейтрализуют химические вещества, известные как окислители и, могут снижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, полифенолы регулируют уровень сахара в крови, что может привести к снижению риска развития диабета. Многочисленные исследования в Гарварде также связывают употребление чая с более низким шансом развития диабета. Доктор Ци Сун, доцент кафедры питания Гарвардской Школы общественного здравоохранения, объясняет это так: «Употребление чая, особенно зеленого, конечно, не волшебная палочка от всех болезней, но его часто включают в общую здоровую диету с цельными зернами, рыбой, фруктами и овощами».