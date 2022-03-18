«Я очень боялся рака горла»: Сергей Сафронов рассказал о вердикте врачей

Бывшему ведущему передачи «Битва экстрасенсов» больше года назад поставили страшный диагноз. Врачи обнаружили у него лимфому Ходжкина (злокачественная опухоль лимфатической системы).

Сергей прошел курсы химиотерапии в российской больнице и справился с болезнью. Тем не менее, артист регулярно наблюдается у врачей. Недавно он прошел диспансеризацию. Сегодня Сафронов рассказал о ее результатах, об этом пишет cosmo.ru.

«У меня всё хорошо. Давление высокое, но врачи сказали, что надо походить в бассейн и сбросить 10 кг. Лимфатические узлы стали меньше. Щитовидка и горло в порядке. По правде говоря, я очень боялся рака горла. После случившегося я стал мнительным и при любом покалывании, кашле и прочего в горле начинаю накручивать себя. Мне начинает казаться, что у меня опухает горло», — сообщил иллюзионист.

Медики успокоили Сергея. Однако впереди его ждет главная процедура — ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией). Артист, победивший онкологию, надеется, что всё будет хорошо. Он призвал всех не забывать проходить диспансеризацию.

«Даже если вас ничего не беспокоит, то можно раз в год. А если есть какие-то предпосылки или орган какой-то барахлит — можно и чаще», — посоветовал телеведущий.