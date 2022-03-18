Посетившая Lidl пожилая женщина: почему бы не использовать корзинки в магазине?

«Мне нужно было купить в магазине продуктов на неделю, но как можно ходить по магазину без корзины или тележки?» — спрашивает пожилая дама, написавшая в редакцию портала Elu24. Она объясняет, что посетила Lidl дважды, и в первый раз ей дали у входа в тележку, на этот раз же нужно было засунуть монетку, чтобы разблокировать тележку.