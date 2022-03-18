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Посетившая Lidl пожилая женщина: почему бы не использовать корзинки в магазине?

Мерилин Няреп
Посетившая Lidl пожилая женщина: почему бы не использовать корзинки в магазине?
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Пярнуский магазин Lidl.
Пярнуский магазин Lidl. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

«Я, пожилой человек, не могу таскать по магазину недельный запас еды в руках, особенно если не знаю, где что находится», — возмущается пожилая дама, недавно побывавшая в магазине Lidl. У женщины не было с собой монет, и поэтому она не могла пользоваться тележкой для покупок, пишет Elu24.

«Мне нужно было купить в магазине продуктов на неделю, но как можно ходить по магазину без корзины или тележки?» — спрашивает пожилая дама, написавшая в редакцию портала Elu24. Она объясняет, что посетила Lidl дважды, и в первый раз ей дали у входа в тележку, на этот раз же нужно было засунуть монетку, чтобы разблокировать тележку.

Женщина, конечно, понимает, что во многих магазинах такая система, но думает, что если случайно забыть взять с собой монетку, то в магазине в качестве альтернативы могут быть корзинкки для покупок.

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