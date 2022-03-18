«Я, пожилой человек, не могу таскать по магазину недельный запас еды в руках, особенно если не знаю, где что находится», — возмущается пожилая дама, недавно побывавшая в магазине Lidl. У женщины не было с собой монет, и поэтому она не могла пользоваться тележкой для покупок, пишет Elu24.
Для подписчиков
Посетившая Lidl пожилая женщина: почему бы не использовать корзинки в магазине?
Посетившая Lidl пожилая женщина: почему бы не использовать корзинки в магазине?
«Мне нужно было купить в магазине продуктов на неделю, но как можно ходить по магазину без корзины или тележки?» — спрашивает пожилая дама, написавшая в редакцию портала Elu24. Она объясняет, что посетила Lidl дважды, и в первый раз ей дали у входа в тележку, на этот раз же нужно было засунуть монетку, чтобы разблокировать тележку.