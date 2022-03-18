Аллу Пугачеву с Галкиным и детьми заметили на прогулке в Израиле

Ее супруг Максим Галкин и дети также были одеты как обычные туристы, наслаждающиеся видами древнего города. Юморист для прогулки выбрал шорты, футболку и накинул сверху коричневую ветровку.

Гарри гулял в футболке и джинсах, Лиза — в спортивном костюме. Оба ребенка шли под солнцем в кепках.

Дети Примадонны и шоумена должны были уже пойти на занятия Первую московскую гимназию. Однако вместо этого они прогуливают уроки, наслаждаясь отдыхом со своими родителями.