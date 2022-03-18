Улетевшая в отпуск с семьей певица Алла Пугачева была замечена на прогулке по улицам Кесарии. Артистка в белой кофте и светлых джинсах выглядела максимально неприметно. Очевидно, звезда не хотела привлекать к себе внимание, пишет 5-tv.ru.
Аллу Пугачеву с Галкиным и детьми заметили на прогулке в Израиле
Аллу Пугачеву с Галкиным и детьми заметили на прогулке в Израиле
Ее супруг Максим Галкин и дети также были одеты как обычные туристы, наслаждающиеся видами древнего города. Юморист для прогулки выбрал шорты, футболку и накинул сверху коричневую ветровку.
Гарри гулял в футболке и джинсах, Лиза — в спортивном костюме. Оба ребенка шли под солнцем в кепках.
Дети Примадонны и шоумена должны были уже пойти на занятия Первую московскую гимназию. Однако вместо этого они прогуливают уроки, наслаждаясь отдыхом со своими родителями.
Вокруг отъезда семьи Пугачевой ходило множество слухов, однако недавно артистка вышла на связь со своими поклонниками. Она опровергла информацию о своей эмиграции, отметив, что отъезд на каникулы, отпуск и лечение не считаются за побег из страны.