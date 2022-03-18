Григорий Лепс из-за санкций потерял 20 миллионов долларов

Однако, где большие деньги - там и большие риски. Как выяснилось, из-за санкций Лепс лишился баснословной суммы, сообщает kp.ru.

- Последние 20 лет Лепс зарабатывал очень приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках, - рассказал концертный директор, основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов. - А теперь певец не может выехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там - персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он - жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 млн долларов.

Между тем, санкции, которые прочно вошли в наш обиход в 2014 году после присоединения Крыма к России, в случае с Лепсом не имеют отношения к политическим событиям. В «черный список» он попал еще раньше - в 2013 году, когда министерство финансов США причислило артиста к так называемой «постсоветской мафии». Фамилия Лепса оказалась в числе предполагаемых членов преступной группировки «Братский круг»: активы этих нежелательных лиц в США заблокировали, а американцам запретили иметь с ними деловые контакты.

- Да, он певец. Мы включили его в этот список за работу на Владислава Леонтьева, ставшего фигурантом списка в феврале 2012-го. Лепс содействовал Леонтьеву в перевозке денег, - пояснил такое решение представитель Минфина США Джон Салливан.

А вскоре исполнитель хита «Я уеду жить в Лондон» оказался не ко двору и в Великобритании. Певец несколько раз подавал документы на визу и в каждом случае получал отказ.