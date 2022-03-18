Яна Рудковская рассекретила настоящий возраст Екатерины Андреевой

- Есть люди вечно недовольные, все время бухтят про возраст и так далее. Мой лайфхак - забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать: «А сколько кому-то там лет?» Да нисколько! - написала как-то Андреева в соцсетях. - Время понятие относительное. Мне ли не знать. Если научиться выходить за рамки стереотипов, перестать в зеркале выискивать морщинки и фиксировать на них взор и память, они и не будут вам докучать. Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится и не замечаю того, что не нравится. И Время отвечает мне тем же - не замечает.