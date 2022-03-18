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Яна Рудковская рассекретила настоящий возраст Екатерины Андреевой

Limon.ee
Яна Рудковская рассекретила настоящий возраст Екатерины Андреевой
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Екатерина Андреева
Екатерина Андреева Фото: SCANPIX

Телеведущая Екатерина Андреева словно остановила время: звезда Первого канала уже многие годы остается молодой и привлекательной. При этом поклонники спорят, сколько на самом деле ей лет. Даже всезнающая Википедия в этом вопросе не может прийти к единому мнению, пишет kp.ru.

По одним данным, Екатерина Андреева 1961 года рождения, и в прошлом году отметила 60-летие. По другим – телеведущая родилась в 1965 году, и ей 56 лет. Сама Екатерина настаивает, что родилась в 1965-м, но поклонники ее словам почему-то не доверяют. Наверное, потому что звезды легко могут убавить в своем возрасте пять – семь лет – такие случаи уже были.

Истинный возраст ведущей Первого канала рассекретила Яна Рудковская. В соцсетях продюсер сделала комплимент телезвезде и ненароком указала ее дату рождения.

- Пример вечной женской красоты и профессионализма. К слову, Катя 1965 года рождения, - сообщила Рудковская.

Но даже в свои 56 лет Андреева выглядит максимум на 40 с хвостиком. Телеведущая не раз подчеркивала, что секрет ее вечной молодости – активная жизнь, занятия спортом и йогой. А еще то, что она просто не зацикливается на прожитых годах. И во всем старается искать позитивные моменты. Екатерина призывает поклонников не думать о возрасте, ведь это – всего лишь цифры в паспорте.

- Есть люди вечно недовольные, все время бухтят про возраст и так далее. Мой лайфхак - забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать: «А сколько кому-то там лет?» Да нисколько! - написала как-то Андреева в соцсетях. - Время понятие относительное. Мне ли не знать. Если научиться выходить за рамки стереотипов, перестать в зеркале выискивать морщинки и фиксировать на них взор и память, они и не будут вам докучать. Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится и не замечаю того, что не нравится. И Время отвечает мне тем же - не замечает.

Телеведущая активно занимается спортом, плавает в бассейне, занимается йогой, пилатесом, тайцзицюань. Она регулярно посещает спа, любит русскую баню. Время от времени Андреева ложится в швейцарскую клинику, где врачи делают полное обследование ее организма и проводят омолаживающие процедуры.

Екатерина Андреева замужем за бизнесменом Душаном Перовичем. В 2011 году она получила почетное гражданство Черногории.

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