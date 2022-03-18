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Топовой украинский дирижер, приехавшая из Киева в Таллинн: без вас не было бы нас, украинцев

Ketlin Kruse Limon.ee
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Топовой украинский дирижер, приехавшая из Киева в Таллинн: без вас не было бы нас, украинцев
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Наталья Пономарчук
Наталья Пономарчук Фото: Kuvatõmmis videost

Уроженка Киева Наталья Пономарчук уже много лет дирижирует двумя крупными украинскими оркестрами. «Я никогда не забуду эти сирены», — вспоминает дирижер ночь, когда на ее родине началась война.

24 февраля, когда в Украине началась война, Наталья Пономарчук была с концертом в Одессе, пишет Elu24. «Я проснулась в пять утра после взрыва. Раздался сильный хлопок, — вспоминает дирижер, отмечая, что никогда ранее не слышала ничего подобного, и это вызвало замешательство. - Я вообще не поняла, что происходит».

Женщина поехала на автобусе домой в Киев. «Первым шоком были эти сирены и взрывы бомб… Я никогда не забуду этих звуков, — говорит Пономартук. - Громыхало постоянно, и уснуть было невозможно».

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