Катя Лель: «Меня нет на центральных каналах, потому что продюсер Саша Волков взял клятвы с людей»

Когда у Кати и Александра завязались отношения, продюсер был женат. Певица надеялась, что Волков уйдет из семьи, но он и думать об этом не хотел. Артистка не стала ждать и сама объявила избраннику о расставании. Правда, такое решение обернулось для нее серьезными последствиями.

«Саша — мужчина, который очень сильно меня любил. Когда пришел успех, он в свои осознанные годы не смог его принять. У него были комплексы во всех сферах. А я хотела ребенка, законный брак. Он сказал «не готов на тебе жениться, не могу развестись, я дал клятву, я еврей». Ни себе, ни другим, в общем…» — вспомнила Лель.

Уйдя от продюсера, Катя столкнулась с невостребованностью. «Было полное уничтожение со всех радиостанций и телеканалов. И по сей день меня нет на центральных каналах, потому что Волков взял клятвы с людей, чтобы меня там не было. Одному он подарил квартиру в Монако, второму отдал часть ресторанного бизнеса, поэтому люди и держат клятву. Но я обязательно буду на каналах, не сомневаюсь в этом. Сила Всевышнего расставит все на свои места», — добавила певица. продюсером

Катя призналась, что ныне покойный Волков хотел подкупить и Макса Фадеева — Александр был готов на все, лишь бы с Лель никто не сотрудничал. «Я не пошла по пути рабскому, потому что у меня есть совесть. Я не хотела быть любовницей! А Волков принуждал Фадеева войти в игру. Но Макс не продался. Да, он странный, непростой, но я его обожаю, потому что не предал свою душу, а мог за большие деньги», — отметила артистка.

У покровителя и любовника Кати Лель была очень красноречивая кличка в криминальном мире - Саша Жопа Фото: Соцсети