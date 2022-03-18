10 лет назад звезда ТВ ассоциировалась исключительно с «Орлом и решкой», однако в 2019-м запустила «Жизнь других», а затем еще и стала соведущей Дмитрия Нагиева в программе «Две звезды. Отцы и дети». Меняла Жанна Бадоева не только телешоу, но и мужей, пишет «Стархит».
Первый муж бросил, Алан ушел в работу, а с третьим – заключила контракт: «Орел и решка» Жанны Бадоевой
Жанна Долгопольская, а именно так звали нашу героиню до второго замужества, появилась на свет на территории Литвы, а в начале 90-х переехала с семьей в Киев. Девочку окружали творческие люди, — бабушка играла на фортепиано, папа был барабанщиком в джазовой группе — вот и Жанну тянуло к искусству, правда, скорее к кинематографическому. Однако родители-инженеры настояли, чтобы дочка сперва окончила строительный институт. Выполнив условие, выпускница попыталась попасть на актерское отделение, а когда не получилось — поступила на режиссерский факультет.
Проблема состояла в том, что на момент зачисления в институт кино и телевидения Жанна уже была замужем и растила сына Борю. Почему супруг не поддержал женщину в желании получить второе высшее образование, и как распался ее брак с клипмейкером Аланом Бадоевым? 18 марта Жанне Бадоевой исполняется 46, а мы раскрываем детали ее биографии.
Категоричный бизнесмен
Первым мужем Жанны стал влиятельный предприниматель Игорь Кураченко. В общем-то, Игорь не заточал супругу в золотую клетку и даже помог ей открыть собственный бизнес, чтобы не скучала без дела. Разлучило пару стремление молодой мамы получить профессию, о которой она всегда мечтала.
Впрочем, вернее будет сказать, что рассорили супругов перемены, произошедшие в характере Жанны. До этого она чувствовала себя послушным ребенком под крылом мужа, который был и старше, и опытнее. А в стенах вуза молодая женщина обрела собственный голос и личное мнение по ряду вопросов.
Жанна или пропадала в институте, или приводила сокурсников домой — репетировать этюды. Кураченко это быстро надоело, поэтому он выдвинул ультиматум: или муж, или вуз. «У меня тогда даже мыслей никаких не возникло. Конечно, институт. Тогда он снял кольцо, швырнул его в меня и ушел. И вот я осталась одна с восьмимесячным сыном, студентка первого курса», — вспоминала Бадоева в интервью для YouTube-канала «А поговорить?»
Наладить контакт с бывшим мужем не удалось, лишился внимания папы и ни в чем не повинный Борис. Тогда все это казалось трагедией, а слова друзей про открывшиеся новые перспективы не утешали. Семь лет Жанна страдала из-за развода, зато сейчас искренне благодарит Игоря за расставание, ведь иначе бы не достигла высот в карьере и не встретила настоящую любовь.
Единомышленник
В стенах вуза Жанна познакомилась с Аланом Бадоевым, который сначала стал для нее другом и соратником. Вместе они репетировали, придумывали проекты, а потом и работали в собственной продакшн-студии. Как признавалась телеведущая, перемены в отношениях назрели после латиноамериканского танца, на который ее пригласил Алан.
Маленькая искра разгорелась в костер, и в начале нулевых однокурсники поженились. Алан, который давно подружился с сыном возлюбленной, дал Боре свою фамилию, ну а потом у супругов родилась общая дочка Лолита. В то время мама двоих детей думала, экономить ли на коляске, но это положение быстро изменилось, когда карьера Бадоевых пошла в гору.
Жанна подчеркивала, что всегда верила в таланты Алана, поэтому его превращение в известного клипмейкера женщину не удивляло. Сама же Бадоева мечтала запустить трэвел-шоу с первых курсов института, а познакомившись в 2010-м с Нателлой Крапивиной, получила возможность осуществить идею. Правда, продюсер отметила, что готова вложиться в телепрограмму, только если там будет какая-то особая фишка. Сценарист Екатерина Турова придумала подбрасывать монетку, и работа закипела.
Спустя годы Нателла заявила, что Жанна была лишь приглашенной ведущей и не имела отношения к разработке концепции. Для Бадоевой это стало шоком, ведь с продюсером она не ссорилась, а о значении идеи Кати Туровой рассказывала в каждом интервью. Крапивина же отметила, что на самом деле авторами идеи являлись одногруппники Жанны Бадоевой, Евгений и Елена Синельниковы.
Однако вернемся к 2011-му, когда «Орел и решка» только запускались. Первые выпуски Жанна вела вместе с Аланом, и зрители могли наблюдать и за путешествиями влюбленных, и за их нежными отношениями. На самом же деле за кадром брак звезд распадался на фоне карьерного взлета. Слухи о разрыве медленно просачивались в Сеть, ну а в 2012-м супруги объявили о разводе.
«Мы отдалялись медленно, несколько лет, стали жить порознь, еще будучи женатыми. Поэтому, когда в какой-то момент формальности уладили, дети этого даже не поняли. У Алана был свой путь, он шел по нему, и никто ему больше не был нужен. Он одержим своей работой и творчеством. Мне оставалось это принять и просто существовать рядом. По сути, я была одна, пусть фактически и при муже. Это не плохо, просто категорически не мое. Я чувствовала себя одинокой», — признавалась Жанна в недавнем интервью.
Житель Италии
Супруги подчеркивали, что входили в брак через невероятную дружбу, поэтому и развестись нужно соответственно: без скандалов, раздела имущества и борьбы за детей. Без вечеров, когда Бадоевы плакали вдвоем, осознавая, что все кончено, не обошлось, но в итоге Жанне и Алану удалось сохранить теплые отношения.
После двух разводов у телеведущей в голове сложился образ мужчины, с которым строить семью точно не стоит. «Если не поддерживает, если не на твоей стороне, если постоянно критикует, — перечисляла Жанна. — Это важно, когда наступает период в жизни, когда ты не на коне. Вот тогда важно знать, что на любящего человека можно опереться».
Ну а каким должен быть идеальный спутник жизни, Бадоева поняла, когда встретила бизнесмена Василия Мельничина. Уже после пары свиданий предприниматель взял быка за рога, сделав очаровавшей его женщине предложение.
«Мы встретились с Василием, когда он уже был состоявшимся человеком. Но я выбирала не это. Меня поразило то, как он общается с людьми, насколько он интеллигентен и умен. Мне не нужны частные самолеты, захочу — сама куплю. Мне необходим мужчина, который ни при каких обстоятельствах не будет дураком. Для меня важна семья, из которой мужчина вышел, его образование, мысли, отношение к родителям и окружающим, умение держаться в обществе. Что же до денег... Это все ерунда. Сегодня человек обеспечен, а завтра банкрот. Если есть амбиции и желание двигаться вперед, с ним можно строить будущее», — заключила Жанна.
Василий понравился и детям, и даже бывшему мужу ведущей. Загвоздка состояла в том, что бизнесмен жил в Италии: Алан мог бы воспротивиться переезду Бориса и Лолиты в другую страну. К счастью, клипмейкер проявил благоразумие, сказав, что Европа — не другой конец света, а местное образование пойдет наследникам на пользу.
Переехав в Италию, Василий и Жанна расписались в коммуне и более ничего не планировали устраивать. Через год, когда Бадоева уже вела шоу «#ЖаннаПожени» на канале «Пятница!», супругам организовали торжество на Сардинии, которое показали в эфире. Телезвезда отмечала, что, вероятно, когда-нибудь они с бизнесменом скрепят союз и в третий раз — венчанием в церкви.
Идеальный брак
Пикантной казалась одна деталь: Жанна и Василий заключили брачный договор. Однако Бадоева поспешила заверить поклонников, что сделано это не из меркантильности, а так как в Италии жениться без контракта нельзя. «Можно его расширить, вписать дополнительные пункты, но мы этого не делали. Выбрали базовый вариант, в котором обговаривается деление имущества при разводе — 50/50», — поясняла ведущая.
Жанна подчеркивала, что на этот раз намерена провести с избранником всю жизнь. Чем же ее покорил Мельничин? «Мы ругаемся, как и все пары на свете, но ссоры длятся не дольше 10 минут. За это время мне страшно хочется выкинуть из окна не тарелку, а его самого! Тарелку жалко, поэтому я страшно ору, и все. О таких, как у нас, отношениях говорят — доверительные. Мы смогли пройти долгий путь от влюбленности и страсти к партнерству. Точно знаю, что муж никогда не засмеется, если я буду выглядеть безумно глупой. И я никогда его не унижу, если он что-то сделает не так. Хочется убить, это да, но только не задеть его человеческое достоинство», — подчеркивала телезвезда.
Партнерство не ограничивалось рамками семьи: Василий стал продюсером, ну а Жанна — ведущей шоу «Жизнь других». Ранее Бадоева считала, что с родственниками не стоит работать, однако с мужем оказалось комфортно сотрудничать. «Если бы у нас с Василием были категорически разные интересы и сферы деятельности, мы не смогли бы быть семьей», — заключила ведущая.
Поддержал бизнесмен и желание жены попробовать себя в программе «Две звезды. Отцы и дети», благо, съемки шли в выходные Жанны, так что работа «Жизни других» не замораживали.
Еще одним несомненным плюсом стало то, что Мельничин нашел общий язык с Аланом, поэтому отмечать большие семейные праздники, к примеру, Новый год, можно было вместе с папой Лолиты. Более того: когда Бадоев прилетал в Италию по делам, то заезжал к Василию в отсутствие бывшей супруги. «Не могу сказать, что они дружат и звонят друг другу — такого нет. Я думаю, если бы мы были с Аланом друг другу неприятны, то и общения не получилось бы», — резюмировала Бадоева.
Любимая работа, «высокие отношения» с бывшим мужем и счастье с нынешним — могла ли Жанна мечтать о большем? «Даже неприлично говорить, но я счастлива, — признавалась телеведущая. — По сути, я даже не работаю, а просто занимаюсь тем, что мне очень нравится. Единственное, на что не хватает времени, — это заняться ремонтом своей гардеробной, встретиться с сыном в Милане, где он живет. Но от этого я не страдаю, благо, есть телефоны. Благоустройство гардеробной тоже может подождать».