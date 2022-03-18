Первый муж бросил, Алан ушел в работу, а с третьим – заключила контракт: «Орел и решка» Жанны Бадоевой

Жанна подчеркивала, что всегда верила в таланты Алана, поэтому его превращение в известного клипмейкера женщину не удивляло. Сама же Бадоева мечтала запустить трэвел-шоу с первых курсов института, а познакомившись в 2010-м с Нателлой Крапивиной, получила возможность осуществить идею. Правда, продюсер отметила, что готова вложиться в телепрограмму, только если там будет какая-то особая фишка. Сценарист Екатерина Турова придумала подбрасывать монетку, и работа закипела.

Спустя годы Нателла заявила, что Жанна была лишь приглашенной ведущей и не имела отношения к разработке концепции. Для Бадоевой это стало шоком, ведь с продюсером она не ссорилась, а о значении идеи Кати Туровой рассказывала в каждом интервью. Крапивина же отметила, что на самом деле авторами идеи являлись одногруппники Жанны Бадоевой, Евгений и Елена Синельниковы.

Однако вернемся к 2011-му, когда «Орел и решка» только запускались. Первые выпуски Жанна вела вместе с Аланом, и зрители могли наблюдать и за путешествиями влюбленных, и за их нежными отношениями. На самом же деле за кадром брак звезд распадался на фоне карьерного взлета. Слухи о разрыве медленно просачивались в Сеть, ну а в 2012-м супруги объявили о разводе.

«Мы отдалялись медленно, несколько лет, стали жить порознь, еще будучи женатыми. Поэтому, когда в какой-то момент формальности уладили, дети этого даже не поняли. У Алана был свой путь, он шел по нему, и никто ему больше не был нужен. Он одержим своей работой и творчеством. Мне оставалось это принять и просто существовать рядом. По сути, я была одна, пусть фактически и при муже. Это не плохо, просто категорически не мое. Я чувствовала себя одинокой», — признавалась Жанна в недавнем интервью.

Житель Италии

Супруги подчеркивали, что входили в брак через невероятную дружбу, поэтому и развестись нужно соответственно: без скандалов, раздела имущества и борьбы за детей. Без вечеров, когда Бадоевы плакали вдвоем, осознавая, что все кончено, не обошлось, но в итоге Жанне и Алану удалось сохранить теплые отношения.

После двух разводов у телеведущей в голове сложился образ мужчины, с которым строить семью точно не стоит. «Если не поддерживает, если не на твоей стороне, если постоянно критикует, — перечисляла Жанна. — Это важно, когда наступает период в жизни, когда ты не на коне. Вот тогда важно знать, что на любящего человека можно опереться».

Ну а каким должен быть идеальный спутник жизни, Бадоева поняла, когда встретила бизнесмена Василия Мельничина. Уже после пары свиданий предприниматель взял быка за рога, сделав очаровавшей его женщине предложение.