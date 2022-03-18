Смотрите, какая красотка стала “Мисс мира 2021”

В городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико прошел финал конкурса “Мисс мира – 2021”. Победительницей стала уроженка Польши Каролина Белявска.

Каролина Белявска Фото: RICARDO ARDUENGO

Конкурс проводился в этом году в 70-й раз. До этого его несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. В состязании участвовали более 90 красоток из разных стран мира.

Сама победительница заявила, что ее потрясла победа, и она никак не может поверить в свой успех. Девушка отметила, что уверенность в себе гораздо важнее, чем внешность. “У тебя может быть диплом, знания, опыт, красота, деньги и связи, но если недостает уверенности в себе, ты не добьешься своей цели”, – сказала она, назвав основой обаяния уверенность в себе.

Каролина Белявска Фото: RICARDO ARDUENGO

Каролина учится в университете. Она получает профессию менеджера и собирается поступать в аспирантуру. Красотка помогает бездомным, участвуя в социальном кормлени. Девушка отмечает, что больше всего в жизни ее вдохновляет собственная мама.