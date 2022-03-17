По мнению вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, выступление российского исполнителя Филиппа Киркорова в эстонской столице следует как минимум отложить на неопределенный срок, найдя компромисс с организатором концерта, который понесет в результате большие убытки, сообщает Rus.ERR.
Власти Таллинна ведут переговоры об отмене концерта Киркорова
«Наибольшие страсти в обществе и прессе, наверное, вызывает большой концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти в Ледовом холле "Тондираба" еще в 2020 году. Концерт тогда перенесли из-за пандемии коронавируса, а теперь мы оказались в ситуации, когда уже из-за войны на Украине было бы неуместно проводить концерт Филиппа Киркорова, в том числе из-за его прежних высказываний политического и идеологического характера. В Литве его вообще внесли в запрещенный список артистов», – сказал Белобровцев в четверг радионовостям ERR.
По его словам, столичная мэрия сейчас ведет переговоры с организатором концерта с той позиции, что мероприятие сейчас лучше не проводить во избежание провокаций и перенести концерт на неопределенный срок.
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