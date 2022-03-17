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Власти Таллинна ведут переговоры об отмене концерта Киркорова

Limon.ee
Власти Таллинна ведут переговоры об отмене концерта Киркорова
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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/Scanpix

По мнению вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, выступление российского исполнителя Филиппа Киркорова в эстонской столице следует как минимум отложить на неопределенный срок, найдя компромисс с организатором концерта, который понесет в результате большие убытки, сообщает Rus.ERR.

«Наибольшие страсти в обществе и прессе, наверное, вызывает большой концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти в Ледовом холле "Тондираба" еще в 2020 году. Концерт тогда перенесли из-за пандемии коронавируса, а теперь мы оказались в ситуации, когда уже из-за войны на Украине было бы неуместно проводить концерт Филиппа Киркорова, в том числе из-за его прежних высказываний политического и идеологического характера. В Литве его вообще внесли в запрещенный список артистов», – сказал Белобровцев в четверг радионовостям ERR.

По его словам, столичная мэрия сейчас ведет переговоры с организатором концерта с той позиции, что мероприятие сейчас лучше не проводить во избежание провокаций и перенести концерт на неопределенный срок.

Подробнее читайте на Rus.ERR.

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