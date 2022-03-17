Власти Таллинна ведут переговоры об отмене концерта Киркорова

«Наибольшие страсти в обществе и прессе, наверное, вызывает большой концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти в Ледовом холле "Тондираба" еще в 2020 году. Концерт тогда перенесли из-за пандемии коронавируса, а теперь мы оказались в ситуации, когда уже из-за войны на Украине было бы неуместно проводить концерт Филиппа Киркорова, в том числе из-за его прежних высказываний политического и идеологического характера. В Литве его вообще внесли в запрещенный список артистов», – сказал Белобровцев в четверг радионовостям ERR.