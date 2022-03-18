Измученной болезнью Лере Кудрявцевой стало хуже

Поклонники переживают за здоровье Леры Кудрявцевой. С недавних пор она буквально горстями пьет успокоительные. Звезда телевидения, похоже, находится на грани нервного срыва, но продолжает работать в напряженном графике.

Кудрявцева призналась, что с недавних пор главным добытчиком в семье стала она. Ее молодой муж Игорь Макаров ушел из спорта и стал безработным. Сейчас он ищет новые пути заработка денег, а пока живет за счет любимой.

К слову, Лера давно жалуется на проблемы со здоровьем. У нее болит спина, которую она ломала, падая со стремянки, что-то странное происходит с глазами. Из-за переживаний и стресса ее состояние сейчас резко ухудшилось. Участились головные боли, от которых она страдает много лет, пропал сон.