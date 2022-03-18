Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни

Ставший когда-то синонимом привлекательного мужчины, артист дал уже несколько интервью о том, что он выступает за эвтаназию и сам без колебания прибегнет к этому методу. По мнению Делона, это вполне логичное решение для пожилого человека. Быть старым и больным звезду совсем не прельщает.