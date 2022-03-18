Культовому французскому актеру Алену Делону уже 86 лет. Однако звезда кино снова приковал к себе внимание СМИ, правда, не очень позитивной новостью, пишет teleprogramma.pro.
Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни
Ставший когда-то синонимом привлекательного мужчины, артист дал уже несколько интервью о том, что он выступает за эвтаназию и сам без колебания прибегнет к этому методу. По мнению Делона, это вполне логичное решение для пожилого человека. Быть старым и больным звезду совсем не прельщает.
«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего…» — цитирует актер французское издание Le Point.
Во Франции, кстати, эвтаназия запрещена, но Делон живет в Швейцарии, где законы несколько иные. Издание сообщает, что он уже составил завещание и поговорил со старшим сыном Энтони, чтобы мужчина исполнил волю отца, если тот соберется покинуть этот мир. Наследник звезды дал добро, но о конкретных решениях по поводу спорной процедуры пока не сообщается.