Молодая москвичка требует через суд, чтобы ее признали внучкой Булата Окуджавы

Мать истицы в 90-х годах недолго встречалась с музыкантом Антоном Окуджавой. Результатом этого романа стало рождение девочки, но женщина забрала дочь и обещала больше не тревожить бывшего возлюбленного.

Антон после этого женился, у него родился сын. Но когда непризнанная дочь подросла, она решила установить отцовство. Теперь, судя по всему, участников этого дела ждет генетическая экспертиза, пишет teleprogramma.pro.