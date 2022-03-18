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Молодая москвичка требует через суд, чтобы ее признали внучкой Булата Окуджавы

Limon.ee
Молодая москвичка требует через суд, чтобы ее признали внучкой Булата Окуджавы
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Булат Окуджава
Булат Окуджава Фото: Скриншот с сайта youtube.com

У культового барда Булата Окуджавы может появиться внучка. Если некая молодая москвичка выиграет дело в суде. 25-летняя девушка подала иск в Тверской районный суд столицы о том, чтобы ее признали дочерью младшего сына Окуджавы — Антона Булатовича.

Мать истицы в 90-х годах недолго встречалась с музыкантом Антоном Окуджавой. Результатом этого романа стало рождение девочки, но женщина забрала дочь и обещала больше не тревожить бывшего возлюбленного.

Антон после этого женился, у него родился сын. Но когда непризнанная дочь подросла, она решила установить отцовство. Теперь, судя по всему, участников этого дела ждет генетическая экспертиза, пишет teleprogramma.pro.

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