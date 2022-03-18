На днях информационные издания опубликовали список российских знаменитостей, которые имеют двойное гражданство. Светлана Лобода, якобы, давно уже имеет гражданство Мальты, которое она получила благодаря внушительному счету в банке, недвижимости и поддержке экономики Мальты.
Лобода опровергла информацию о двойном гражданстве
Певица решительно опровергла эти слухи, заявив, что она была и есть гражданка Украины.
В своем Инстаграме она сообщила, что активно занимается помощью людям, попавшим в связи с военными действиями в тяжелое положение.
«За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей , среди них дети, бабушки , мамы . Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ. Я делаю все что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти. И я буду делать это, пока хватит моих сил! Спасибо людям, которые рядом со мной- оказалось, что я живу среди Настоящих Героев!»,- написала Лобода.
Она призвала всех своих подписчиков слушать только своё сердце и максимально оказывать помощь тем, кто сейчас находится в критической ситуации.