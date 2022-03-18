Лобода опровергла информацию о двойном гражданстве

«За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей , среди них дети, бабушки , мамы . Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ. Я делаю все что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти. И я буду делать это, пока хватит моих сил! Спасибо людям, которые рядом со мной- оказалось, что я живу среди Настоящих Героев!»,- написала Лобода.