14 марта Марина Овсянникова сорвала выпуск новостей на Первом канале, ворвавшись в прямой эфир с плакатом. Женщину уже оштрафовали по решению суда. Сейчас она прячется у знакомых, опасаясь за себя и близких, пишет Starhit.ru.
Марина Овсянникова: «Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи»
При этом Овсянникова не планирует покидать родную страну, даже несмотря на возможную опасность. «Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом», – заявила редактор Первого канала.
Также женщина рассказала, как готовилась к своему демаршу. «У меня были выходные, я все подготовила, купила ватман и маркеры, на кухне нарисовала плакат и записала видеоролик. Не обсудила свои планы ни с семьей, ни с коллегами», – отметила она.
Никто и не подозревал, что Овсянникова, занимающая серьезную должность, может что-то выкинуть. Все были заняты своими делами, как вдруг Марина выбежала в эфирную и стала кричать.
«Я как обычно приступила к работе, наблюдала в студии, где именно стоят камеры, как они двигаются, где я могу стоять. Я очень боялась, что все мои труды будут напрасны, если меня никто не увидит. Потом быстро побежала в студию – мимо полицейского, который всегда дежурит и следит за нами. Он просто не смог отреагировать. Я, держа в руках развернутый постер, стояла за спиной модератора. После этого быстро вернулась на свое рабочее место и стала ждать. Потом ко мне подходило много начальства – все спрашивали: «Это ты?!». Никто не хотел в это верить», – заключила редактор программы «Время»