Марина Овсянникова: «Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи»

При этом Овсянникова не планирует покидать родную страну, даже несмотря на возможную опасность. «Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом», – заявила редактор Первого канала.

Также женщина рассказала, как готовилась к своему демаршу. «У меня были выходные, я все подготовила, купила ватман и маркеры, на кухне нарисовала плакат и записала видеоролик. Не обсудила свои планы ни с семьей, ни с коллегами», – отметила она.

Никто и не подозревал, что Овсянникова, занимающая серьезную должность, может что-то выкинуть. Все были заняты своими делами, как вдруг Марина выбежала в эфирную и стала кричать.