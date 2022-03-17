Бизнес жены Джигана пострадал из-за санкций: «Приходится искать альтернативу»

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась благодаря санкциям, введенным западными странами.

«У нас все сырье из Европы и Америки было. Сейчас нет возможности привозить его, приходится искать альтернативу по всему миру. Это очень сложно в нынешней ситуации. У меня чаты рабочие не замолкают ни днем ни ночью», – говори она.

Однако звезда не теряет надежду на то, что со временем ситуация с поставщиками изменится, и ее бизнес будет процветать, как и прежде. Финансовое состояние Самойловой пострадало еще и из-за ограничения доступа к социальной сети Instagram, ведь по подсчетам журналистов, она зарабатывала на своем раскрученном блоге около десяти миллионов рублей в месяц (85 905 евро по состоянию на 17.03.2022).