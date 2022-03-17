Артистку уже выписали из больницы после того, как несколько дней назад ей понадобилась скорая помощь. Она продолжает лечение дома, об этом сообщает lenta.ru.
Певица Рита Дакота переболела лихорадкой денге
Певица Рита Дакота переболела лихорадкой денге
Артистку уже выписали из больницы после того, как несколько дней назад ей понадобилась скорая помощь. Она продолжает лечение дома.
Исполнительница рассказала, что в последнее время постоянно спала. Кроме того, у нее началась стадия, когда чешется все тело. При этом Рита Дакота заявила, что, несмотря на слабость, чувствует себя гораздо лучше, а температура спала.
Переносимая комарами лихорадка денге — это опасная вирусная инфекция, распространенная в тропиках и субтропиках — ежегодно ей заражаются около 96 миллионов человек. Иногда она перерастает в тяжелую форму, приводящую к кровотечению, «утечке» плазмы крови, а в некоторых случаях — смерти.
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