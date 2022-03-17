Певица Рита Дакота переболела лихорадкой денге

Артистку уже выписали из больницы после того, как несколько дней назад ей понадобилась скорая помощь. Она продолжает лечение дома.

Исполнительница рассказала, что в последнее время постоянно спала. Кроме того, у нее началась стадия, когда чешется все тело. При этом Рита Дакота заявила, что, несмотря на слабость, чувствует себя гораздо лучше, а температура спала.