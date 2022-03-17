Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции

«Для тех, кто спрашивает, где я, — здесь я. Тем, кто говорит: «Уезжай отсюда», — сам уезжай отсюда. Дима дома»,— заявил Дмитрий в своем видеообращении.

Ранее шоумен опубликовал в инстаграме видео, где он бреет голову под песню группы «Аквариум» «Полковник Васин», в которой звучат слова «мы воевали сами с собой».

«До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: «Что ж я, старый, натворил?»— написал Нагиев под видео.

В комментариях появились предположения, что Дмитрий решил покинуть страну. А некоторые из его поклонников сами предложили ему уехать, если у него такие взгляды.

Из России, по слухам, уже уехали многие его коллеги, среди которых Ксения Собчак, Алла Пугачева и Максим Галкин, Иван Ургант и другие. Сами они заявили, что в отъезде временно и пообещали вернуться.

Накануне украинский артист Андрей Данилко (больше известный как Верка Сердючка) подтвердил, что Максим Галкин и Алла Пугачева действительно отправились на отдых — по его словам, им отказали во всех рекламных контрактах и работы у них сейчас нет.