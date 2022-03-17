Фотошоп или болезнь: могла ли Алиса Аршавина «нарисовать» провалившийся нос

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина была изуродована болезнью — по ее словам, родная мать сговорилась с ее старшим сыном и заразила журналистку сифилисом и гепатитом С через «отравленную иглу». Снимки провалившегося носа женщина активно публикует в социальных сетях, не скрывая лица, она появлялась в ряде ток-шоу. Недавно Алиса показала результат одной из пластических операций по восстановлению утраченных черт лица.

Некоторая редактура на снимке очевидна и непрофессионалам. В связи с этим стало распространяться мнение, что история Казьминой — фейк. Кроме того, ее сбивчивые посты и шокирующие заявления в адрес родственников вызывают у публики сомнения в правдивости всех сказанных слов. В беседе с 5-tv.ru графический дизайнер Юлия Спирина проанализировала пост Казьминой.

«На фотографии использованы фильтры, которые разглаживают текстуру кожи. В районе носа мы видим белые полосы — это явно графический редактор. Монтированные моменты — я бы не сказала, что они есть, но с лицом поработали. Мне не очень понятна линия лица, подбородка, может быть, что-то подтягивалось. А так всецело — классическая обработка для Instagram, то есть там немножко приблурить, там немножко подтянуть, такого прям монтажа-монтажа нет», — сказала эксперт.

В центре снимка с исправленным носом Казьминой — странные белые полосы. Что хотела прикрыть ими журналистка, трудно определить. Кроме того, отметила Спирина, в кадре есть несоответствия теней. Где-то она логично отбрасывается от источника света, где-то отсутствует, хотя должна быть. Часть носогубной складки подсвечена, но есть и участки без тени. Как полагает дизайнер, это может быть и особенностью строения лица, и результатом неграмотной коррекции фото.

«Смущает на лбу от кромки волос непонятный шрам, что белым замазан. Какое-то месиво там непонятное. А так в принципе из ряда вон выходящего я не вижу», — заключила дизайнер, добавив, что в целом «верит» изображению.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение пластического хирурга Давида Погосяна о природе проблем Алисы Казьминой со внешностью. Если у женщины действительно сифилис, могла ли она запустить его до третичной стадии, когда разрушаются кожные покровы? Возможно ли провести годы в больнице, проходя лечение то в одной, то в другой клинике и не положить положительный результат анализа на венерическое заболевание?