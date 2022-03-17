«Ущербные»: Брухунова обратилась к хейтерам, обидевшим ее сына от Петросяна

Сыну Татьяны от сатирика исполнилось два года. Стилист поделилась трогательными кадрами с малышом. На видео малыш в бело-голубой футболке, шортиках с принтом и ярких красно-синих сандалиях прогуливался по берегу. «Вагану на этом видео год и пять. Такой крошка», — отметила Брухунова.

Многим фолловерам понравилось видео с отдыха. «Маленькое счастье», «Что-то интересное увидел, такой классный малыш, всегда рада его увидеть в постах», «Какой сладенький, какой миленький! Золотце! Здоровья и счастья! И конечно доброты!», «Расти здоровым, малыш! Познавай и удивляй мир! Люби маму и папу!» — прокомментировали поклонники.

Однако нашлись и те, кто странно отреагировал на умилительное видео с ребенком. Они поставили смайлы с негативным контекстом.

Брухунова возмутилась реакции хейтеров и жестко обратилась к ним. «Возможность поставить на фото или видео с ребенком негативные смайлы в этой соцсети для меня подобны плевку в лицо. О психологическом состоянии тех ущербных, кто такое себе позволяет, говорить не стану, но поняла — Telegram не для размещения фото детей», — высказалась жена Петросяна.

Татьяну многие поддержали в комментариях. Пользователи заверили молодую маму, что подобная реакция на детское видео неуместна.

«Ущербные люди, обделенные любовью и злые на весь мир. Раньше я злилась на таких, теперь мне их просто жаль. А мальчишка у вас такой милый и очень красивый», «Я боюсь представить, что за существо может поставить такой смайлик на видео с ребенком», «Закомплексованные несчастные неудачники с плохой психикой», «Никогда не понимала такого. Да, не все любят чужих детей. Но это дети. И они пока не умеют льстить, хитрить, предавать. Они как чистый лист. И вот так изрыгнуть свою сущность под видео с ребенком — мне таких людей жалко. Они несчастные», — отметили фанаты звездной пары.