Как победить бессонницу, связанную с тревогой

Нарушения сна часто возникают из-за стресса. Сейчас из-за нестабильной ситуации в стране и драматических событий в мире многие россияне мучаются от бессонницы, вызванной тревогой. Врач-психиатр и невролог Ольга Котова рассказала, как наладить сон.

По словам эксперта, в такой ситуации самое важное – соблюдать гигиену сна. Ее главный принцип – ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время. Даже если ночь была бессонной и заснуть удалось только под утро, нужно подняться как обычно. В этом поможет будильник.

«Очень важно не спать днем, не добирать ночной сон. Постель мы не должны использовать ни для чего, кроме сна. Новости, телефон, просмотр телевизора – всё это делать в постели нежелательно. Еще важный момент: за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять никакого кофеина», – отметила доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН.

Если эти советы не помогают и в течение месяца спокойно поспать так и не удалось, нужно обратиться к специалисту. Это уже острая фаза нарушения сна, врач выпишет специальные препараты. Важно не запускать ситуацию, так как бессонница может привести к серьезным проблемам со здоровьем.