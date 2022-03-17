Голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за неизлечимой болезни

19 марта у Брюса Уиллиса будет день рождения, ему исполнится 67 лет. По голливудским меркам актеру рано уходить на покой. Тем более «крепкий орешек» Брюс все еще популярен среди поклонников американских боевиков. Однако проблемы со здоровьем уже не позволяют Уиллису отдаваться работе с прежним рвением.

Как удалось выяснить, Брюс страдает от ранней деменции. По данным западного источника, из-за неизлечимой болезни актеру приходится завершить карьеру. К сожалению, прогрессирующий недуг вызывает у него потерю памяти.

Между тем, звезда многочисленных кинохитов, по всей видимости, решил уйти красиво. И заодно заработать достаточное количество денег, чтобы не беспокоиться о финансах. Иначе как можно объяснить, что на 2022 год у Брюса запланированы съемки как минимум в 11 лентах.

О Уиллисе уже давно ходили печальные слухи. Западные блогеры рассказывали, что актер вынужден сниматься с «ухом», при помощи которого ему подсказывает текст суфлер. Эту информацию подтверждал и режиссер Мэтт Эскандари. Он же прямо написал о том, что голливудская знаменитость страдает «слабоумием».

Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда как Брюс Уиллис. Я видел, каково это – работать с ним в последние несколько лет,

— делился Эскандари.