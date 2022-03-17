Слухи о том, что у Брюса Уиллиса есть проблемы со здоровьем, появились еще в прошлом году. Однако до сегодняшнего дня было неясно, насколько все серьезно. Как оказалось, голливудский актер собирается оставить карьеру из-за неизлечимой болезни, пишет Экспресс газета.
Голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за неизлечимой болезни
19 марта у Брюса Уиллиса будет день рождения, ему исполнится 67 лет. По голливудским меркам актеру рано уходить на покой. Тем более «крепкий орешек» Брюс все еще популярен среди поклонников американских боевиков. Однако проблемы со здоровьем уже не позволяют Уиллису отдаваться работе с прежним рвением.
Как удалось выяснить, Брюс страдает от ранней деменции. По данным западного источника, из-за неизлечимой болезни актеру приходится завершить карьеру. К сожалению, прогрессирующий недуг вызывает у него потерю памяти.
Между тем, звезда многочисленных кинохитов, по всей видимости, решил уйти красиво. И заодно заработать достаточное количество денег, чтобы не беспокоиться о финансах. Иначе как можно объяснить, что на 2022 год у Брюса запланированы съемки как минимум в 11 лентах.
О Уиллисе уже давно ходили печальные слухи. Западные блогеры рассказывали, что актер вынужден сниматься с «ухом», при помощи которого ему подсказывает текст суфлер. Эту информацию подтверждал и режиссер Мэтт Эскандари. Он же прямо написал о том, что голливудская знаменитость страдает «слабоумием».
Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда как Брюс Уиллис. Я видел, каково это – работать с ним в последние несколько лет,
— делился Эскандари.
Брюс Уиллис уже давно стал голливудской легендой. Ему пришлось пройти достаточно сложный путь к славе. Начинал Брюс сниматься в эпизодических ролях в телевизионных постановках и время от времени выходил на театральные подмостки, а также участвовал в рекламе. Кто угодно мог бы опустить руки, но Уиллис не сдавался. Первый большой успех пришел к нему после съемок в сериале «Детективное агентство «Лунный свет». Тогда за Брюсом закрепилась слава комедийного актера. Ему потребовалось сняться в «Крепком орешке», чтобы мир взглянул на него иначе. С тех пор Уиллис еще не раз примерял на себя образ несгибаемого спасителя мира.