Дочь Валерии призналась, что пережила домашнее насилие

Шульгина подчеркнула, что не поддерживает отношения с отцом и пока не хотела бы выходить с ним на связь. Зоозащитница призналась, что только в последние два года смогла избавиться от неприятных воспоминаний.

«Почему отец был таким, надо у него спросить. Мы не общаемся по обоюдному желанию. Пока я не хочу находить с ним какой-либо контакт. Любовь не передается по крови. Это отношения. Однозначно у меня был долгий неприятный период в жизни после того, как мы разошлись. Я вынесла для себя полезный опыт. Точно знаю, что бьет – не значит любит. Тактильность для меня очень важна. Я люблю адекватных мужчин, не скандальных, спокойных», — пояснила начинающая певица.

Блогерша также рассказала о своем здоровье. Анна перенесла COVID-19 и лечилась в домашних условиях. Сама болезнь протекала легко, но последствия проявились через некоторое время. Дочь судьи шоу «Маска» рассказала, как два месяца лечила депрессию с помощью медикаментов и консультаций психотерапевта. Анна решилась на откровения, чтобы поддержать поклонников, которые сталкивались с подобным.

«После того, как я переболела ковидом, мне казалось, что это побочные эффекты: дикие боли в теле до той степени, что я сидела на обезболивающих несколько месяцев, я была равнодушна ко всему, хотела не могла писать. Меланхолия, печаль – не есть депрессия. Ты можешь также смеяться. Я приезжала на съемки, и никто не знал, что со мной что-то не так. Самое смешное, что тебе не грустно, ты просто ничего не чувствуешь. Просто нет эмоций никаких. По совету врача я вела дневник на видео. Когда пересматривала их, чтобы опубликовать для подписчиков я не могла поверить, что это со мной было», — с грустью вспомнила Анна.

Старшая сестра Арсения Шульгина также справилась с потерей слуха. Девушка переживала, что больше не сможет заниматься музыкой, но этого не произошло.

«Видимо, нервная система догнала. В один момент я сидела дома и рисовала эскиз татуировки для своей подруги. Собиралась сесть за песни, и в этот момент у меня отключилось ухо. Я подумала, что это давление. Но на следующий день я проснулась и поняла, что не слышу, как ест собака, как шумит трасса за окном. В восемь утра я начала писать всем врачам», — рассказала теледива.

Девушка призналась, что прошла серьезное лечение. «Я поехала, диагноз меня не обрадовал – тугоухость первой степени. Мне дали неделю, чтобы попробовать экстренную терапию с гормональными капельницами и таблетками. Если бы это не помогло, мне готовили уколы в барабанную перепонку. Это дико больно. Но благо, капельницы мне помогли», — призналась она.

Дочь певицы Валерии считает, что публичные люди должны делиться с поклонниками проблемами домашнего насилия, чтобы их поддержать. «Однозначно, мама правильно сделала, что рассказала об этом. Сейчас, слава Богу об этом стали разговаривать. Можно подбадривать людей песенками, но важно понять, что эти проблемы реальны и они бывают со всеми. Тем более, когда у тебя есть медийная площадка», — высказалась Шульгина.

Девушка заверила, что сейчас в ее семье царит идиллия. Анна тепло относится к своему отчиму Иосифу Пригожину и считает, что он заменил ей отца.