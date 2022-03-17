Различные усадьбы и туристические фермы разочарованы тем, что государство не хочет принимать их помощь в размещении украинцев. Некоторым из них уже было дано разрешение, но в последний момент им отказали, хотя учреждения уже понесли соответствующие траты, пишет Elu24.
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Места размещения за пределами Таллинна хотят помочь украинским военным беженцам, но государство не дает такой возможности
Места размещения за пределами Таллинна хотят помочь украинским военным беженцам, но государство не дает такой возможности
Говорят, что самый активный помощник — это самый обычный человек, а не богач. Это утверждение кажется справедливым даже во время русско-украинской войны.
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