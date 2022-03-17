Места размещения за пределами Таллинна хотят помочь украинским военным беженцам, но государство не дает такой возможности

Различные усадьбы и туристические фермы разочарованы тем, что государство не хочет принимать их помощь в размещении украинцев. Некоторым из них уже было дано разрешение, но в последний момент им отказали, хотя учреждения уже понесли соответствующие траты, пишет Elu24.