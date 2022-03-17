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Места размещения за пределами Таллинна хотят помочь украинским военным беженцам, но государство не дает такой возможности

Хевели Веэрсалу
, репортер Kuuuurija
Места размещения за пределами Таллинна хотят помочь украинским военным беженцам, но государство не дает такой возможности
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Очередь в центр встречи военных беженцев в Таллинне.
Очередь в центр встречи военных беженцев в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Различные усадьбы и туристические фермы разочарованы тем, что государство не хочет принимать их помощь в размещении украинцев. Некоторым из них уже было дано разрешение, но в последний момент им отказали, хотя учреждения уже понесли соответствующие траты, пишет Elu24.

Говорят, что самый активный помощник — это самый обычный человек, а не богач. Это утверждение кажется справедливым даже во время русско-украинской войны.

Поскольку иммиграция беженцев по-прежнему находится в ведении государства, именно государственные органы должны внести свой вклад. К сожалению, многие видят пробелы и несправедливости в государственной системе.

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