Реклама спа-центра вызвала бурю негодования у жителей Эстонии: это вульгарно и неуместно на сегодняшний день

Спа-отель Aqva в Раквере решил использовать возможность, поскольку ограничения, связанные с коронавирусом ослабили, и сделал резкое сообщение, призывая клиентов не показывать свой Covid-сертификат. Среди прочего, в сообщении водного центра говорится, что при предъявлении Covid-сертификата применяется цена на 30 процентов выше. Роман Кусма, директор спа-отеля, разумеется, тут же опровергает это и подтверждает, что это всего лишь юмор, добавляя вопрос: «А не выжидали ли некоторые, чтобы снова пойти в ресторан справок?»