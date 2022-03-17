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Реклама спа-центра вызвала бурю негодования у жителей Эстонии: это вульгарно и неуместно на сегодняшний день

Директор водного центра приносит свои извинения
Трийн Пальмипуу Limon.ee
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Реклама спа-центра вызвала бурю негодования у жителей Эстонии: это вульгарно и неуместно на сегодняшний день
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Rakvere Aqva Hotel
Rakvere Aqva Hotel Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Scanpix

Rakvere Aqva Spa опубликовал в соцсети рекламу об ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом, что вызвало бурные споры и большое негодование среди населения.

Спа-отель Aqva в Раквере решил использовать возможность, поскольку ограничения, связанные с коронавирусом ослабили, и сделал резкое сообщение, призывая клиентов не показывать свой Covid-сертификат. Среди прочего, в сообщении водного центра говорится, что при предъявлении Covid-сертификата применяется цена на 30 процентов выше. Роман Кусма, директор спа-отеля, разумеется, тут же опровергает это и подтверждает, что это всего лишь юмор, добавляя вопрос: «А не выжидали ли некоторые, чтобы снова пойти в ресторан справок?»

Кусма объясняет, что их реклама всегда основывалась на каламбурах: «Например, совсем недавно, когда цены на электроэнергию невероятно выросли, мы предложили людям электропакет Aqva, чтобы они могли насладиться спа-удовольствиями. Вряд ли кто-то ожидал, что мы будем продавать ему электроэнергию».

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