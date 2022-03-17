В Эстонии настоящая паника - люди скупили все запасы соли и соды в магазинах, этих товаров нигде не найти, только в Интернете дефицитные сегодня продукты продаются по космическим ценам, пишет Elu24.
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Соды и соли нет в наших магазинах: чем можно заменить эти дефицитные продукты?
Соды и соли нет в наших магазинах: чем можно заменить эти дефицитные продукты?
В продуктовых группах в социальных сетях ведутся дискуссии о том, чем заменить соль. Рекомендации варьируются от использования соевого соуса и бульонных кубиков до употребления соленой сельди и венгерского сала. Есть предложения перейти на консервированные супы и, конечно же, покупать травы и готовые приправы, где изначально есть соль.