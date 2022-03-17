Соды и соли нет в наших магазинах: чем можно заменить эти дефицитные продукты?

В продуктовых группах в социальных сетях ведутся дискуссии о том, чем заменить соль. Рекомендации варьируются от использования соевого соуса и бульонных кубиков до употребления соленой сельди и венгерского сала. Есть предложения перейти на консервированные супы и, конечно же, покупать травы и готовые приправы, где изначально есть соль.

Также дается точная информация о том, где сейчас продается соль, а где ее точно не стоит смотреть. Сообщается, что по состоянию на среду в крупных магазинах нет соли, осталась соль лишь в специальных мельницах, да и те распродаются очень быстро.