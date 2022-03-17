Говорили друг с другом так, будто до этого молчали всю жизнь: судьба вдовы Сергея Бодрова

Хотя Сергей Бодров-младший являлся представителем публичной профессии, частную жизнь он предпочитал не афишировать. Разумеется, от поклонниц не укрылось, что актер счастливо женат и растит двоих детей, но детали оставались в тени.

«Я всегда, с детства, знал, как будет выглядеть моя жена. Видимо, много думал об этом. И когда ее встретил, то, конечно, сразу узнал и женился. Но только о личной жизни я говорить не люблю. Скажу лишь, что семья, близкие люди — это степень свободы. А свобода — самое важное, что есть у человека», — рассуждал звезда «Брата».

Впрочем, не только сам артист отличался закрытостью: после гибели в 2002-м мужа Светлана Бодрова не посещает светских мероприятий, да и общение поддерживает лишь с теми людьми, с которыми дружит долгие годы. 17 марта вдове Бодрова исполняется 55, и мы попробуем приподнять завесу тайны и рассказать, как сейчас живет семья актера.