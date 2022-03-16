Кот Степан и его хозяйка из Харькова перестали выходить на связь

Кот Степан, ставший в интернете символом грустных вечеринок благодаря фотографиям с серьезной мордочкой и коктейлями, перестал выходить на связь: его аккаунт в инстаграме не обновлялся уже две недели.

UPD: После того как на исчезновение Степана из Instagram обратили внимание СМИ, его хозяйка вечером 6 марта опубликовала новый пост. Анна рассказала, что они с питомцем целы и находятся во Франции. По ее словам, два дня ей пришлось провести в подвале, затем харьковчанка вместе с котом добралась до Львова, а оттуда в Польшу, после чего волонтеры помогли им приехать во Францию.

После начала военной операции в Украине в профиле Степана, который вместе с хозяйкой Анной живет в Харькове, появилось три поста. Последний датирован 3 марта, в нем Анна написала: «Мы живы!» С тех пор страница не обновлялась, поклонники кота переживают и в комментариях просят его хозяйку откликнуться.

Пользователи Instagram из Польши, Румынии и других стран предлагают Анне и Степану приют в своих домах, но сообщения остаются без ответа. В твиттере также бьют тревогу. В марте там появился аккаунт с тем же ником, что и у кота в инстаграме, но кто его ведет, до конца непонятно. Изучившие все твиты в нем поклонники Степана говорят, что Twitter занимаются знакомые Анны.