Дима Билан лежит в больнице и готовится к операции

«Я никогда особо не был открытым человеком, который легко и просто делится подробностями своей непубличной жизни. Я всегда оставляю свой островок закрытым от глаз. Это мое святое, нетронутое место, где я заряжаюсь, чтобы продолжать делать то, чему я учился, чем меня наградила природа и благодаря чему мы здесь с вами сегодня собрались! Но, зная, каким бывает этот мир, хочу опередить все слухи, истерию, домыслы и сказать от первого лица – я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам! Берегите себя и свое здоровье!» – заявил 40-летний исполнитель.