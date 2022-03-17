Лолита разорвала отношения с бизнесменом

Как оказалось, Лолита разошлась с бизнесменом. Это случилось после того, как она переболела коронавирусом.

«Я карантинила десять дней, и все мои друзья из Москвы и Питера решили, что я должна много есть, поэтому бесконечно присылали мне еду. И даже тот человек, с кем у меня тогда были отношения (мы расстались некоторое время назад), – даже он завалил всю квартиру продуктами и цветами. В конце концов я попросила никого не беспокоиться, мол, мне все это не съесть. Но в итоге, честно скажу, все съела», – вспоминает 58-летняя исполнительница.

Артистка не унывает, ведь главное, что рядом с ней мама и дочка, которых она недавно вывезла из Киева. Что касается дел сердечных, то Лолита никогда полностью не зависела от мужчины. «Это к любви не имеет никакого отношения, это расстройство нервной системы, психики, неспособность отказать. Болезненная любовь обязательно предполагает неприятие с той стороны или манипуляции. Все психологи и психиатры предупреждают о том, что появление бабочек в животе не говорит о здоровом чувстве, с этим надо аккуратно, а лучше просто избегать», – отметила Милявская.

Между делом исполнительница рассказала, что человек, испытывающий искренние чувства, не должен в чем-либо ущемлять свою вторую половинку.