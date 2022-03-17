После громкого развода с Дмитрием Ивановым Лолита закрутила роман с предпринимателем, которого прятала от публики. Артистка даже собиралась замуж за избранника, однако ее планам не суждено было сбыться, пишет Starhit.ru.
Лолита разорвала отношения с бизнесменом
Как оказалось, Лолита разошлась с бизнесменом. Это случилось после того, как она переболела коронавирусом.
«Я карантинила десять дней, и все мои друзья из Москвы и Питера решили, что я должна много есть, поэтому бесконечно присылали мне еду. И даже тот человек, с кем у меня тогда были отношения (мы расстались некоторое время назад), – даже он завалил всю квартиру продуктами и цветами. В конце концов я попросила никого не беспокоиться, мол, мне все это не съесть. Но в итоге, честно скажу, все съела», – вспоминает 58-летняя исполнительница.
Артистка не унывает, ведь главное, что рядом с ней мама и дочка, которых она недавно вывезла из Киева. Что касается дел сердечных, то Лолита никогда полностью не зависела от мужчины. «Это к любви не имеет никакого отношения, это расстройство нервной системы, психики, неспособность отказать. Болезненная любовь обязательно предполагает неприятие с той стороны или манипуляции. Все психологи и психиатры предупреждают о том, что появление бабочек в животе не говорит о здоровом чувстве, с этим надо аккуратно, а лучше просто избегать», – отметила Милявская.
Между делом исполнительница рассказала, что человек, испытывающий искренние чувства, не должен в чем-либо ущемлять свою вторую половинку.
«Любовь – она всегда обоюдная, даже к дивану. Дивану нравится, что ты на нем лежишь, он не скрипит, ты за ним поухаживала, вовремя что-то подвернула, и он с тобой засыпает, и тебе с ним хорошо, спина не болит. Я уже не говорю про любовь человеческую. Особенно хорошо, когда рядом единомышленник. В любви нет напряжения, даже когда вы ругаетесь. Любовь – это про покой. Секс тут ни при чем. Точнее, это важная составляющая, но еще важнее внутренний комфорт и поступки. От них не бывает никаких бабочек в животе», – заключила звезда.