Куршевель обеднел из-за массового бегства россиян: больше никаких вечеринок, лобстеров и вина за 40 тысяч евро

Британская газета The Times сообщает, что 90% российских туристов отменили брони в местных шале и люксовых отелях. Виной всему введенные против России санкции из-за спецоперации на Украине. Европейский союз ввел также немало персональных санкций против российских миллиардеров: им запрещен въезд, а их имуществу грозят конфискации и аресты.

В Куршевеле бывали все богатые и знаменитые россияне — от Ксении Собчак и Ренаты Литвиновой до Ольги Бузовой и Насти Ивлеевой. Однако сейчас здесь пусто: работники горнолыжных курортов рассказывают, что видели, как россияне отчаянно пытались добраться домой на своих частных самолетах в первые сутки после начала военной спецоперации на Украине.

Сотрудник одного из самых эксклюзивных отелей курорта сообщил The Times, что на днях должны были зарегистрироваться шесть российских групп, но прибыли только две из них.

Отсутствие богатых россиян может сказаться на экономике небольшого французского городка, который зарабатывает именно на туризме. И российские миллиардеры вносили существенный вклад в бюджет. Так, местные вспоминают помпезные вечеринки, на которых подавалось вино за 40 тысяч евро, или отдых олигарха Николая Саркисова, совладельца страховой компании «РЕСО-Гарантия», который в прошлом году купил шале с бассейном, тренажерным залом и собственным кинотеатром за 24 млн евро. К слову, его возлюбленная Илона Котелюх одной из последних покинула Куршевель в этом сезоне.

Что станет с горными виллами, пока не ясно, но недавно в ЕС заявляли, что конфискуют все имущество, если будут установлены связи владельцев с Кремлем.

Жан-Ив Пашо, мэр фешенебельного городка, назвал ситуацию "сложной", но не захотел дальше комментировать будущее российского туризма в своем городе.

В Куршевель также приезжает много туристов из Англии, Франции, Бразилии, Кувейта и ОАЭ, но отдыхающим из других стран не хватает очень важной привычки богатых россиян: расточительного образа жизни.

«Таким компаниям, как мы, и всем отелям сложно, потому что россияне тратят много денег. Я надеюсь, что англичане вернутся, но это не та клиентура. Проблема в том, что Куршевель создал высокое качество для россиян. А когда русских нет, этот уровень все равно поддерживается, а денег за него нет. Тогда кто может прийти сюда, чтобы заменить их в этих больших отелях и шале?», — говорит владелец одного из магазинов.

В Куршевеле проживает всего 2 300 местных жителей. Богатых туристов сюда привлекали не только живописные виды, но и удобное расположение и инфраструктура: альпийский курорт расположен всего в нескольких километрах от итальянской и швейцарской границ, а также имеет собственный аэропорт — большой плюс для обладателей частных джетов.

Основан курорт был после Второй мировой войны, в 1946 году, но настоящий успех пришел к нему в 1990-х годах, когда на него обратили внимание олигархи, в том числе и Роман Абрамович, за которым потянулись и другие состоятельные россияне. Особую известность курорт приобрел и благодаря вечеринкам миллиардера Михаила Прохорова. Один из его визитов в Куршевель закончился скандалом. В 2007 году полиция задержала Прохорова и ряд высокопоставленных представителей российского крупного бизнеса в рамках расследования дела о сети проституции класса люкс. Позднее дело было закрыто «за отсутствием состава преступления».