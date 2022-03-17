Певец рассказал Kp.ru, почему недоволен выигранным судом, и сколько потратил на билеты из России в Америку.
Аврааму Руссо в США проведут сложную операцию
Авраам Руссо после долгой тяжбы наконец разобрался с обидчиками, которые в 2004 году похитили певца по заданию экс-покровителя Тельмана Исмаилова. Все трое злоумышленников получили реальные сроки: кто пять, кто семь лет. Последний суд завершился накануне, однако, осужденные остались на свободе: срок давности за их преступление уже вышел.
- Авраам, если заранее было понятно, что никого не посадят, зачем тогда был весь этот долгий и напряженный суд?
- К сожалению, да, никого не посадили. Это очень печально, просто нет слов. А ведь начиналось все идеально: их арестовали, посадили за решетку. А потом вдруг дело закрыли: зампрокурора нашел ошибки следствия. Цирк просто! И пока мы открывали дело заново, срок давности истек. Хотя какой тут может быть срок годности? Мы что, консервы покупаем? Зато я доказал, что я потерпевший – справедливость восторжествовала хотя бы частично.
- В начале года вы сделали операцию на ноге, простреленной из автомата во время нападения еще в нулевы". И что-то пошло не так, теперь предстоит вторая операция – тоже в Америке?
- Да, повторная операция назначена на утро 29 марта, тоже в США. В 2006-м мою ногу спасли московские врачи, перекрыв глубокую вену. Спасибо им огромное - могли ведь просто отрезать ногу и живи, как знаешь. Но ступня все равно висела, пришлось делать пересадку нерва в Америке – у нас такие операции почти не проводят.
В моей ноге все еще нарушено кровообращение: вниз кровь идет, а вверх нет. Поэтому приходится носить компрессионный чулок. Нога опухает, что будет дальше, никто не знает - могут язвы пойти. Первая попытка открыть вену не удалась, надеюсь на вторую. Слава богу, я не курил, не пил, не наркоманил, поэтому вены у меня замечательные.
- Почему решили лечиться в США?
- Во-первых, мне это посоветовал московский врач, специалист по венам. А во-вторых, это входит в мою медицинскую страховку. Вы не представляете, сколько стоила моя первая неудачная процедура. Я видел чек от клиники – они запросили от страховой компании 300 тысяч долларов!
- Как полетите в США, когда нет прямых перелетов?
- Пока еще можно летать через другие страны, но цены на билеты просто бешеные, особенно бизнес-классом. У меня сложный маршрут, который обошелся примерно в 12 тысяч евро. Это в 2-3 дороже, чем раньше!
- Вас коснулись последствия санкций и валютных ограничений?
- Конечно, мы же все в одной тарелке. Деньги нельзя снять, нельзя купить доллары, отправить их в другую страну. Работы нет вообще - ни концертов, ни корпоративов. 25 пять лет моей жизни и карьеры в России сейчас отправлены на помойку. Я кровью заработал свое имя - меня похищали, избивали, стреляли, но только сейчас столкнулся с депрессией. Тем более бывший продюсер (Иосиф Пригожин), ненормальный на всю голову, до сих пор воюет против меня.
- Многие артисты откладывали на черный день. А вы как – подстелили соломку?
- Я живу сегодняшним днем, не храню деньги под кроватью, не наглаживаю их. Обеспечиваю семью, не шикую, не жадничаю. Я знаю, что от голода не умру. Сейчас, например, лечу в Лос-Анджелес, потом в Казахстан, Нью-Йорк – корпоративы для русскоговорящих. Есть звонки. Но в целом ситуация тяжелая. Двери могут закрыть в любой момент. Ведь это в России я нерусский, а там, за рубежом я россиянин.
- У вас двойное гражданство – России и Америки. Сейчас так и будете жить на две страны?
- Да, я вернусь после операции, недели через три, зависит от здоровья. Если будет совсем плохо и самолеты перестанут летать, хоть пешком, хоть на корабле.
- А если бы пришлось выбирать?
- А кто заставит меня выбирать?
- Ну, сейчас многие артисты уехали в "отпуск", и им хотят запретить возвращаться.
- Какой это отпуск? Они все сбежали, как собаки, я им в лоб говорю! Где они, эти патриоты? Я прилетел в Москву 27 февраля, в разгар специальной операции. Мне говорили – дурак, куда ты летишь? Сейчас все артисты политиками стали. Те, кто кричали, что завтра поедем на Донбассе выступать, сбежали первые, чтобы сделать паспорта. А у меня два паспорта уже сто лет.
- С Кристиной Орбакайте вы общаетесь? Когда вернется Алла Пугачева?
- Кристина в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты. Мне по барабану, что они думают. Я могу только молиться. Моя мама тоже в Москве, ей за 90, больше нее за нас никто не молится.
- В США у вас подрастают две дочери – они говорят по-русски?
- Мои дети тоже имеют двойное гражданство. Старшая, ей 15, говорит. Младшую учим, ей семь лет и она очень смешно объясняется по-русски. Но какая разница, я тоже смешно говорю.
- Вы уже как-то обеспечили будущее дочерей? Купили недвижимость, платите за престижное образование?
- Да, надо, конечно. Тем более, они девочки. Есть план взять ипотеку и купить для старшей дочки там дом. В Америке это легко делается, там нет санкций.