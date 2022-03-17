Аврааму Руссо в США проведут сложную операцию

Авраам Руссо после долгой тяжбы наконец разобрался с обидчиками, которые в 2004 году похитили певца по заданию экс-покровителя Тельмана Исмаилова. Все трое злоумышленников получили реальные сроки: кто пять, кто семь лет. Последний суд завершился накануне, однако, осужденные остались на свободе: срок давности за их преступление уже вышел.

- Авраам, если заранее было понятно, что никого не посадят, зачем тогда был весь этот долгий и напряженный суд?

- К сожалению, да, никого не посадили. Это очень печально, просто нет слов. А ведь начиналось все идеально: их арестовали, посадили за решетку. А потом вдруг дело закрыли: зампрокурора нашел ошибки следствия. Цирк просто! И пока мы открывали дело заново, срок давности истек. Хотя какой тут может быть срок годности? Мы что, консервы покупаем? Зато я доказал, что я потерпевший – справедливость восторжествовала хотя бы частично.

- В начале года вы сделали операцию на ноге, простреленной из автомата во время нападения еще в нулевы". И что-то пошло не так, теперь предстоит вторая операция – тоже в Америке?

- Да, повторная операция назначена на утро 29 марта, тоже в США. В 2006-м мою ногу спасли московские врачи, перекрыв глубокую вену. Спасибо им огромное - могли ведь просто отрезать ногу и живи, как знаешь. Но ступня все равно висела, пришлось делать пересадку нерва в Америке – у нас такие операции почти не проводят.

В моей ноге все еще нарушено кровообращение: вниз кровь идет, а вверх нет. Поэтому приходится носить компрессионный чулок. Нога опухает, что будет дальше, никто не знает - могут язвы пойти. Первая попытка открыть вену не удалась, надеюсь на вторую. Слава богу, я не курил, не пил, не наркоманил, поэтому вены у меня замечательные.

- Почему решили лечиться в США?

- Во-первых, мне это посоветовал московский врач, специалист по венам. А во-вторых, это входит в мою медицинскую страховку. Вы не представляете, сколько стоила моя первая неудачная процедура. Я видел чек от клиники – они запросили от страховой компании 300 тысяч долларов!

- Как полетите в США, когда нет прямых перелетов?

- Пока еще можно летать через другие страны, но цены на билеты просто бешеные, особенно бизнес-классом. У меня сложный маршрут, который обошелся примерно в 12 тысяч евро. Это в 2-3 дороже, чем раньше!

- Вас коснулись последствия санкций и валютных ограничений?