Популярный рэпер c осени 2021 года проживает в Арабских Эмиратах, где регулярно ощущает панические страхи.
Моргенштерн впал в жуткую депрессию
Популярный российский рэпер Алишер Моргенштерн, переехавший еще осенью 2021-го в Арабские Эмираты, пожаловался поклонникам на проблемы со здоровьем.
«Я хотел рассказать о моем внутреннем состоянии: достаточно просто посмотреть на меня, — призвал рэпер, покусывая ногти. — Меня бесило, что что-то у меня на лице, что-то меня трогает, и я все сбрил, все оторвал, у меня ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что!» — поделился Алишер и продемонстрировал себя с выбритыми висками и без растительности на лице.
Ранее, в интервью YouTube-каналу «вДудь», Моргенштерн признался, что имел негативный опыт употребления наркотиков, а год назад суд признал его виновным в пропаганде наркотиков через творчество и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
Описанные рэпером ощущения могут указывать на рецидив, однако рэпер предвосхитил домыслы и дал свою версию происходящего с ним.
«Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника… Я ем, но худею на глазах, превращаюсь в скелет. Что со мной не так? Все так, как должно быть. Я боюсь каждого шороха. Научили бояться», — говорит музыкант.
Также, по информации Макса Штерна, брата рэпера,родственник практически полностью продал все свое имущество и бизнес в России и купил дом на берегу Персидского залива.