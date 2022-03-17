Моргенштерн впал в жуткую депрессию

«Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника… Я ем, но худею на глазах, превращаюсь в скелет. Что со мной не так? Все так, как должно быть. Я боюсь каждого шороха. Научили бояться», — говорит музыкант.