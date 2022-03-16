Прохор Шаляпин замахнулся на открытие дома престарелых

Как известно, артист питает слабость к женщинам сильно старше себя. Сам Прохор рассказывал, что еще в 18 лет женился на взрослой даме. Потом у него был брак с Ларисой Копенкиной, которая старше почти на 30 лет. Последняя и ныне покойная жена-американка была молодой по меркам Шаляпина, разница составляла меньше 10 лет. Тем не менее, своих пристрастий артист не скрывает, он всегда говорил, что ему нравятся женщины постарше.