Ласнамяэскую улицу предложили переименовать в Киевский бульвар, а зеленую зону вокруг – в парк Украины

«Также предлагаем покрасить скамейки в парке в национальные цвета Украины», – написали представители партии в своем обращении. Это меньшее, что город Таллинн может сделать, чтобы украинские беженцы чувствовали себя как дома.

Учитывая нынешние события в Восточной Европе, мы должны показать свое единство с Украиной и выразить поддержку мира на языке символов. Город Таллинн играет важную роль как носитель европейских ценностей. В столице независимой Эстонии Таллинне нет места бульвару, названному в честь антиевропейских ценностей.

Изменением названий Таллинн может послать сигнал, что мы не хотим возвращаться в Советский Союз. Место Эстонии и Украины в свободной Европе.

«Борьба Украины за демократию и независимость – это пример для всех! В Вильнюсе – улица Героев Украины, в Осло – площадь Украины, в Риге – улица Независимой Украины. Таллинну пора тоже поддержать Украину. Горожане уже выразили свою поддержку на площади Вабадузе, когда там собралось 30 000 человек», – пояснил глава Таллиннского округа партии Реми Олеск.

Открытое обращение было направлено мэру Михаилу Кылварту и вице-мэру Мадле Липпус.