Названы российские звезды с двойным гражданством

В период нестабильной ситуации некоторые российские звезды приняли решение уехать за границу. Большинство из них утверждают, что покинули страну не навсегда, однако они заранее позаботились о двойном гражданстве.

Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас отдыхают с детьми в Израиле. Примадонна заверила, что скоро вернется на родину. Она заявила, что отправилась в жаркую страну ради того, чтобы поправить здоровье. Однако у звездных супругов есть гражданство Кипра. Пять лет назад артисты приобрели дом в Лимассоле стоимостью 2 миллиона долларов.

Покупка недвижимости дала певице и юмористу возможность получить паспорт островного государства. Гражданство Кипра позволило родителям Лизы и Гарри беспрепятственно въезжать в страны Евросоюза, а также в Великобританию и Австралию. Дочь легендарной певицы Кристина Орбакайте тоже обладает двойным гражданством: она получила паспорт Литвы благодаря своим прибалтийским корням.

Рэпер Алексей Узенюк, больше известный как Элджей, получил вид на жительство на Кипре. Бывший муж Насти Ивлеевой планирует стать гражданином этого государства, пишет cosmo.ru.

Телеведущий Иван Ургант совершил репатриацию и стал гражданином Израиля. У жены шоумена и его детей также есть израильские документы. Сейчас актер находится на исторической родине с семьей. Он заверил, что вскоре вернется в Россию.

Анна Нетребко уже давно живет и работает за границей. Она получила гражданство Австрии еще в 2006 году, когда начало сотрудничать с Венской государственной оперой. Оперная дива даже вышла замуж за границей: в 2015 году звезда сыграла свадьбу в австрийской столице. Артистка сочеталась браком с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.

Паспорта Франции получили Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Звездная пара никогда не скрывала двойного гражданства. Актриса и режиссер владеют недвижимостью в Париже и итальянской Тоскане.

Владимир Познер является обладателем тройного гражданства. У него есть паспорта России, США и Франции. Тележурналист родился в Париже, но вскоре эмигрировал с семьей в Америку. Он любит путешествовать и считает себя космополитом.