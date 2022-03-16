«Россияне против войны»: в Стамбуле прошел благотворительный концерт Оксимирона

Это был первый концерт музыканта за пять лет и первый благотворительный концерт в рамках акции Russians Against War («Россияне против войны»).

Трансляции выступления можно было наблюдать в Twitch, в официальном Instagram-аккаунте Оксимирона и на YouTube. В своем Telegram-канале рэпер также поделился ссылкой для пожертвований в польский фонд.

Благотворительный концерт Оксимирона в Стамбуле Фото: DILARA SENKAYA