15 марта в Стамбуле завершился благотворительный концерт рэпера Оксимирона (Мирона Федорова). Организаторы собрали около 30 тысяч долларов – все средства будут отправлены благотворительной организации «Фонд святого Николая» из Польши, помогающей детям украинских беженцев, пишет RUS TVNET.
«Россияне против войны»: в Стамбуле прошел благотворительный концерт Оксимирона
«Россияне против войны»: в Стамбуле прошел благотворительный концерт Оксимирона
Это был первый концерт музыканта за пять лет и первый благотворительный концерт в рамках акции Russians Against War («Россияне против войны»).
Трансляции выступления можно было наблюдать в Twitch, в официальном Instagram-аккаунте Оксимирона и на YouTube. В своем Telegram-канале рэпер также поделился ссылкой для пожертвований в польский фонд.
Оксимирон анонсировал серию благотворительных выступлений – для тех, кто против войны и политических репрессий в России.